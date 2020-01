’Alle beetjes helpen’

Als we met z’n allen één of meerdere van deze minder of meer milieubelastende dingen laten zal het toch ongetwijfeld minder uitstoot opleveren? Bijkomend voordeel kan ook zijn dat de generaties na ons alvast gewend zijn minder milieubelastend te leven.

Volgens mij is het wel zeker dat onze nazaten behoorlijk anders moeten gaan leven dan ’wij’ gewend zijn. Hopelijk is het nog niet te laat.

Aad van der Gulik, Lisse