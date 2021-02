’Makkelijk scoren met nieuwe rekenmethode’

Premium Columns

Regime van ’eigen volk eerst’ bij vaccinaties

Een pandemie is niet te voorzien. Lang geleden, toen de beschaving niet vergevorderd was, moesten mensen zich tijdens een pandemie in hun huizen opsluiten. Wie zich in de publieke ruimte begaf, riskeerde zijn leven. De collectieve isolatie werd met geweld afgedwongen. De landsgrenzen waren voor iede...