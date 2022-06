Uitslag stelling: ’Gas winnen in eigen land’

Een stemmer ziet alleen maar voordelen: „Met dat gasveld boven Schiermonnikoog hoef je niet meer te boren in Groningen. We kunnen het deel goedmaken dat niet uit Rusland komt en met de opbrengst kunnen we mooi de Groningers compenseren voor de bevingsschade.” Iemand anders vreest dat de opbrengst van het veld gaat tegenvallen: „Het veld bevat ternauwernood het verbruik van Nederland in een jaar en dan is het op.”

Nagenoeg alle stemmers willen dat Nederland onafhankelijker wordt van buitenlandse energiebronnen, zoals olie en gas uit Rusland. Rusland levert geen gas meer aan Nederland vanwege ruzie over de deviezen. Iemand vindt de paniek hierover onterecht. „Het gaat maar om vijf procent die gecompenseerd moet worden, dus waar maken we ons druk over?” Iemand anders: „Alles is beter dan Russisch gas.”

Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog (GroenLinks) noemde de oorlog in Oekraïne een gelegenheidsargument om naar gas te boren in de Noordzee. „Niet alles hoeft te wijken voor de natuur, zoals GroenLinks altijd wil”, zegt een stemmer. En: „Zij heeft geen oog voor het belang van heel Nederland”, voegt iemand toe.

Een kwart van de stemmers is het met de GroenLinks-burgemeester eens. Van Gent vreest voor de natuur rondom het eiland. Een klein deel van de stemmers vindt dat de natuur bij het eiland koste wat kost beschermd moet worden. De Waddenzee is UNESCO Werelderfgoed, maar dat is voor een overgrote meerderheid van de stemmers geen reden daar in de buurt niet naar gas te boren. Een deelnemer gelooft dat het met die natuur rondom het nieuwe gasveld wel meevalt: „Het ligt op de vaarroute door het Eemskanaal en dat is wel heel ver van de Waddenzee af. Bovendien heeft niemand er last van als daar geboord gaat worden.”

De gaskraan in Groningen mag ook wel weer open, zo vindt een grote meerderheid van de respondenten. De UNESCO heeft al geprotesteerd tegen de aanleg van windparken in de Waddenzee. De meeste stemmers is het hierover wel eens met UNESCO. Een opmerking: „Alles is beter dan die vreselijke windmolens. Niks dan horizonvervuiling, terwijl je van gasboringen echt geen last hebt.”

De meeste stemmers vinden dat zolang er gas is te vinden in de Noordzee en in Groningen, Nederland niet op zoek hoeft te gaan naar alternatieve energiebronnen. Toch vindt een deelnemer dat er eens haast gemaakt moet worden met de productie van waterstof in Nederland. „Waar wachten we nog op? Vanwege het gas is de infrastructuur al helemaal gereed. Door de gasleidingen kan waterstof prima worden getransporteerd.” Een andere stemmer: „Gas is een prima tussenoplossing voor de overgang naar kernenergie en waterstof, omdat het een redelijke CO2-uitstoot geeft.”

Desondanks vindt het overgrote deel van de stemmers dat Nederland haast moet maken met de bouw van kerncentrales. Een stemmer: ,,Ons elektriciteitsnetwerk kan nog meer zonnepanelen en windmolens helemaal niet meer aan. Opschieten dus met die kerncentrales.”