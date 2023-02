Premium Het beste van De Telegraaf

Dit stukje is met passie gebakken

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

In twintig jaar tijd is het gebruik van het woord ’passie’ in vacatureteksten bijna vertienvoudigd. Ik las het berichtje in de zaterdagkrant en aarzelde niet, want zodra een stukjesschrijver de kans ziet om een van zijn stokpaardjes van stal te halen, is hij sneller dan zijn schaduw. Voor je het weet galoppeert hij op zijn trouwe vriend de ondergaande zon tegemoet.