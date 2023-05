’Banken duperen spaarders’

Tevens heb in begrepen dat wanneer de banken onze spaarrente bij de ECB stallen daar ook nog eens meer dan twee procent op verdienen. Ik durf het bijna niet te zeggen maar het begint er wel op te lijken dat de grote banken aan kartelvorming doen. Het zou mij in ieder geval niet vreemd voorkomen als dit eens onderzocht zou worden. Eerst werden we door de overheid uitgekleed met de box 3 belasting en nu duperen de banken hun klanten, nota bene belastingbetalers die eerder ervoor zorgden dat banken niet omvielen ten tijde van de bankencrisis. En als klap op de vuurpijl publiceert de ING vol trots dat zij in het afgelopen kwartaal de winst bijna verviervoudigd hebben. Je moet maar durven.

Jan Smit, Hooghalen