Mijn 2019: Blij dat ik leef

2019 was voor mij in alle opzichten een bijzonder jaar. Ik zou 70 worden en mijn man 75. Reden tot feest. In januari kreeg ik longontsteking en knapte maar niet op. Toen bleek ik uitgezaaide eierstokkanker te hebben, met slechte vooruitzichten. Ook ondervoed, dus sondevoeding. Vanuit de polikliniek rechtstreeks het ziekenhuis in. Eerst drie maanden chemo. Toen een zware operatie in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Daarna weer chemo. Tot twee maal toe verloor ik mijn haar. Maar vanaf het begin sloeg de chemo goed aan. Ik ben er nog, dankzij de goede zorgen van mijn man en dochter, verpleging en de thuiszorg. De vele lieve reacties waren hartverwarmend. We hebben in september een feest gegeven met het motto, vier het leven! Ik ben dankbaar dat ik er nog ben.

Joke v. Kesteren, Lelystad