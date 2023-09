’Natuur niet met KDW beoordelen’

Bekijk ook: Nederlandse stikstofeisen worden nog hoger

Dit op basis van alleen de zogenaamde Kritische Depositie Waardes (KDW) die door dit fantastische kabinet - lees D66 - in de wet is vastgelegd. De KDW is een zuiver juridische norm die géén relatie met de staat van de natuur heeft, dat is allang vastgesteld door TNO en het PBL en is ook door Remkes bevestigd. Als het gaat om de échte staat, dan zijn er vele indicatoren en dan heb je het over de werkelijkheid en niet over een absurde juridische norm. Zo kan het heel goed zijn dat de natuur zich fantastisch ontwikkeld maar de lage KDW's kunnen niet gehaald worden. Als enige land in Europa kiest Nederland voor alleen de KDW om de staat van de natuur te beoordelen en legt dit vast in een wet. Ook nog een drempelwaarde van 0.0005 ingebouwd en niemand kan meer een kant op. Geen huis, geen weg: niets. Hartelijk dank van heel Nederland aan de natuurgekkies van D66. Vindt u het gek dat we met z'n allen in het stikstofmoeras wegzinken? De oplossing is voorhanden: KDW uit de wet en elk natuurgebied écht beoordelen.

S.T. den Hoeve, Alkmaar