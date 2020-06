De Kwestie: ’Wie zeurt er nu nog over voetbal?’

Want, zo zegt hij, „zijn er niet urgentere problemen dan dat onnozele spelletje balletje-trap? KLM, horeca, kermis en nog veel meer dreigen failliet te gaan. Tata dreigt honderden mensen te ontslaan!”

Ook Andre_van_rossum stelt andere prioriteiten dan 22 goedbetaalde sportlui die achter een bal aan rennen: „Voetbal is niet zo belangrijk. Wat belangrijk is, is dat de ouderen in de verzorgingshuizen een fatsoenlijke koeling krijgen zodat zij niet sterven door de warmte. Ventilatoren zijn niet toegestaan, dus wat mij betreft komt er snel een grootschalige uitrol van airco’s.”

Desondanks kunnen we wel kritisch kijken naar de besluitvorming bij de KNVB. En als het daarop aankomt, zijn de reageerders verdeeld. Klaas the Boss is niet positief: „Achteraf kun je stellen dat het RIVM en daardoor de KNVB het verkeerde besluit heeft genomen. Andere landen waren wellicht toch iets intelligenter. Zij hebben die intelligente lockdown in de praktijk gebracht, waar wij het slechts met dat woord ’intelligent’ moe(s)ten doen!”

Zonder visie

Ook Alex Duiker heeft geen hoge pet op van wat er is gebeurd: „Om te beginnen had de finale om de KNVB-beker makkelijk gespeeld kunnen worden; zonder publiek, dat wel. Amateur Gudde besliste anders. Vanaf 1 juli kunnen er wedstrijden worden gespeeld, ook helaas zonder publiek. Het kan in de grote voetballanden in Europa, dus ook hier. De KNVB is een bond met oude structuren en heeft op eigen kracht geen goede beslissingen genomen. Ze liet het over aan de clubs en nam daarna toch nog een eigen besluit. Dat is een afgang als bond zonder visie en daardoor ook zonder toekomst.”

"Een Oranje-boycot van Johan Derksen, terwijl diezelfde spelers wel vrolijk naar slavenland Qatar willen gaan"

Anderen wijzen erop dat ’geen risico’ beter is dan ’wel risico’ en dat we terecht al een tijdje niet naar Nederlandse profvoetballers kunnen kijken. Dolf Blom is daar heel duidelijk in: „Natuurlijk was dit op dat moment een juist besluit. Wat is het maatschappelijk belang van voetbal en waarom daarvoor risico’s nemen? Ik was een echte voetballiefhebber, maar het wordt steeds minder. Het wordt steeds meer een idiote wereld waar het alleen draait om geld en zakkenvullen. De maatschappelijke kosten (subsidies, politie-inzet, vernielingen) zijn enorm en wat is de opbrengst van deze bedrijfstak? Een Oranje-boycot van Johan Derksen, terwijl diezelfde gasten vrolijk wel naar slavenland Qatar willen gaan en door voetballen als hun ’supporters’ boe-geluiden maken naar hun zwarte teammaat. Dit kan toch niet waar zijn?”

Dolf Blom snijdt daarmee een onderwerp aan dat meer mensen bezighoudt. Ook Hendrikus60 vindt het een en ander van de boycot van VI door de internationals: „Moeten we nog wel aandacht besteden aan het voetbal en met name de hypocriete Oranje-voetballers? Waar nu ook Koeman een duit in het zakje doet, terwijl meneer in vele landen gevoetbald heeft en zijn zakken gevuld waar de rechten van de mens iedere dag met voeten worden getreden? Als die Oranje-miljonairs zo begaan zijn met discriminatie en racisme, dan zit er maar één ding: boycot Qatar! Ga niet voetballen in een land waar de werknemers zijn behandeld als slaven om de stadions te bouwen.”

Gezondheidszorg

Kortom, de problemen in de wereld zijn wel iets groter dan de vraag of FC Utrecht wel of niet een bekerfinale moet kunnen spelen, zegt Wouterj: „Alsof er niets belangrijker is dan een paar figuren die tegen een bal trappen. Er zijn nu veel belangrijker dingen en als dat betekent dat clubs failliet gaan, dan is dat maar zo.”

Mynails in eenzelfde mening toegedaan: „Het is terecht gestopt. Het is natuurlijk van de zotte dat een geldspelletje - dat is voetbal tegenwoordig - door zou moeten gaan terwijl een groot deel van het land lijdt onder een gezondheidscrisis. Die energie kan beter in de gezondheidszorg worden gestoken dan in een stelletje miljonairs die achter een bal aan draven. En ja, ik ben wel een voetballiefhebber.”

Maar als het in Spanje, Duitsland en Italië kan, dan kan het hier toch ook, betoogde oud-directeur Hans Nijland van FC Groningen. Maar daar is Partijtje het niet mee eens. Deze zit meer op de lijn van Kees Jansma, als hij zegt: „Nee het kan helemaal niet en ziet er ook niet uit. Deze landen geven een totaal verkeerd voorbeeld. Wanneer het straks fout gaat in Europa, zitten wij met de gebakken peren. Alleen is het domme geld weer leading. Belachelijk.”

Waar je wel vragen bij kunt stellen is de stelligheid waarmee de competitie al in een vroegtijdig stadium de nek werd omgedraaid. Marjolijnwolters vraagt zich af: „Waarom niet het beleid aangepast als de kennis toeneemt? Beleidsaanpassingen bij wijzigende kennis of omstandigheden zijn immers verstandig? Of zijn we inderdaad in haast dictatoriale tijden beland, bestuurd door een zwartgedaste regering om onder het mom van het allerkleinste ienie-mienie pandemietje voetbal te blijven verbieden, ook als het niet meer hoeft?”

Goeie vraag misschien, maar niet eentje waar veel mensen wakker van liggen. Theodores_Fr in ieder geval niet, want „er zijn belangrijkere dingen in Nederland dan het voetballen. Ik vind voetbal een mooie sport, maar er zijn zoveel mensen in nood gekomen door deze crisis omdat ze hun werk hebben verloren. Er zijn zoveel winkels en bedrijven failliet gegaan en dan blijft men maar zeiken over dat voetballen.”