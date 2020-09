’Wangedrag in trouwstoet aanpakken’

Nu was het weer raak in Arnhem waar maar liefst 26 automobilisten zich ernstig misdroegen en een fikse bekeuring tegemoet kunnen zien. In Rotterdam heeft burgemeester Aboutaleb vanaf begin dit jaar een meldplicht ingesteld voor een trouwstoet zodat de politie vooraf op de hoogte is en zonodig kan ingrijpen.

Dat zou navolging moeten vinden in geheel Nederland, want op zelfregulering hoeven we na dit zoveelste exces echt niet meer te rekenen.

Jan Pronk,

Beverwijk