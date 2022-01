Uitslag Stelling: ’Open culturele instellingen’

Tijdens de acties van de artiesten en theaters, hadden burgemeesters aangekondigd te gaan handhaven. Dat vonden de meeste stemmers niet terecht. Een respondent vergelijkt deze actie met de demonstraties tegen de coronamaatregelen in Amsterdam. ,,Bij deze ludieke actie werd wel gehandhaafd en bij die coronademonstraties - waarbij mensen zich toch echt niet aan de regels hielden - totaal niet.” Een andere deelnemer vindt de Amsterdamse burgemeester Halsema weer hypocriet, omdat ze in 2020 de Black Lives Matter demonstratie op de Dam met te veel mensen wel toeliet, en op de ludieke artiesten-actie wel ging handhaven. De burgmeester van Amsterdam liet van de week tijdens de actie wel waarschuwingen uitvaardigen. Een flinke meerderheid van de respondenten vindt het goed dat ze niet strenger had moeten optreden.

Een deelnemer merkt op: ,,Heel leuk die acties van theaters en horeca. Maar als je zo’n actie houdt, houd je wel aan de maatregelen om te laten zien dat je verantwoord open kunt. Houd een QR-code check en zorg dat mensen een mondkapje opzetten. Met name in de horeca zag je echt mensen veel te dicht op elkaar zitten.”

Twee derde van de respondenten kon deze acties van bekende artiesten wel waarderen. Artiesten stellen dat zij het meest gedupeerd zijn door de coronacrisis. Daar is een meerderheid van de deelnemers het weer niet mee eens. ,,Ze zijn zelfstandig ondernemer en hadden met hun salaris best een buffer op kunnen bouwen”, zo vindt een deelnemer. Iemand anders vindt dat de artiesten veel harder harder piepen dan anderen. Wel vinden de meesten dat beroepsgroepen als muzikanten, dansers en acteurs beter gecompenseerd zouden moeten.

Driekwart zou het prima vinden om naar een theater, concertzaal of bioscoop te gaan, en zou zich daar veilig voelen. Een reactie: ,,Totale willekeur, want in horeca en in theaters en bioscopen is de anderhave meter echt veel beter te handhaven dan in winkels.” Een andere deelnemer: ,,Als het onderwijs open kan, dan de theaters ook. Een school is immers ook een plek waar mensen op een kluitje naar een voorstelling zitten te kijken.” Weer iemand anders: ,,Hutje, mutje bij de bouwmarkt en naar Ikea, maar ridicuul dat je niet naar een voorstelling kunt.”

Voor de lockdown waren voorstellingen en concerten alleen toegankelijk met een QR-code. Dit zou volgens een krappe meerderheid van de stemmers weer terug moeten komen. Velen wijzen erop dat de QR-codes zorgen voor een tweedeling in de maatschappij. Anderen denken dat ze niet helpen. ,,Kijk naar Engeland”, zo vindt een respondent: ,,Daar worden alle maatregelen overboord gegooid.” Een andere meent: ,,Die omicron houd je toch niet tegen. Die variant is besmettelijk, dat houd je toch niet tegen. Laat dat virus rondgaan.” Uit veel reacties blijkt echter dat men de QR-codes wel een voorwaarde vindt om open te gaan. ,,In Frankrijk zijn horeca en theaters open, dankzij streng toegangsbeleid", zo meent iemand.