Brief 1 ’Gas zal toch nodig blijven’

Mijn voorspelling: de subsidie zal halverwege de periode van het plaatsen van pompen worden gestopt. Dat is al bij veel projecten zo gegaan.

Er zullen zeker kinderziektes ontstaan aan de (hybride) warmtepompen en er zullen niet voldoende afgestudeerde monteurs zijn. Daarnaast blijft er een groot aantal woningen over die niet geschikt zijn voor deze apparaten. Gas zal toch nodig blijven, ook bij het gebruik van hybride pompen. Kortom, het wordt weer een luchtbel die zal klappen.

De negatieve ervaringen van bewoners die al een warmtepomp hebben zijn legio. Met name in de winter wordt er veel te weinig warmte geleverd en er is last van het geluid. Zoek dat eerst uit en stop het niet onder het tapijt want zij zullen niet de enigen blijven met klachten.

J. Snijders

