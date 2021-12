Ombudsman: Voor een dichte deur

Maar ze staat voor een dichte deur. Ze zoekt vaak contact met haar zaakbehandelaar, maar die reageert niet. Anderhalf jaar later heeft ze nog altijd geen idee wat de stand van zaken is.

En de app? Die is ondertussen al ingevoerd. Ten einde raad dient Sylvia bij de Autoriteit een klacht in over haar behandelaar.

Ze vindt dat als de Autoriteit meteen aan de slag was gegaan met haar privacyklacht, dit van invloed had kunnen zijn op de invoering van de app. Maar daar is het nu te laat voor.

De Autoriteit reageert nu ineens heel snel. Ze laten Sylvia weten haar klacht over haar zaakbehandelaar niet te gaan behandelen.

Sylvia heeft namelijk gezegd dat het behandelen van haar privacyklacht inmiddels een beetje mosterd na de maaltijd wordt. De Autoriteit vindt daarom dat Sylvia ook geen belang meer heeft bij de afhandeling van de klacht over haar zaakbehandelaar. Maar daar is Sylvia het helemaal niet mee eens.

Sylvia neemt contact op met de Nationale ombudsman. Collega Myrthe gaat meteen aan de slag.

Sylvia licht toe dat ze de invoering van de app weliswaar niet meer kan voorkomen, maar dat haar werkgever best nog op de vingers getikt kan worden.

Want dan kan de app alsnog zo worden ingericht dat deze wél voldoet aan wet- en regelgeving. Myrthe neemt contact op met de Autoriteit en vraagt hen de klacht van Sylvia over haar behandelaar wel te behandelen.

De Autoriteit reageert ook niet meteen op Myrthe, maar Myrthe geeft niet op. Een maand later komt er reactie. De Autoriteit heeft Sylvia’s klacht over haar zaakbehandelaar opgepakt.

En dan ontdekt de Autoriteit ook dat ze de privacyklacht onterecht hadden gesloten. Ze bieden hun excuses aan.

En zo gaat de deur na twee jaar eindelijk open.

Het is één van de vele voorbeelden van burgers die bij de Autoriteit Persoonsgegevens voor een dichte deur staan.

De Nationale ombudsman heeft daarom onderzoek gedaan naar hoe de Autoriteit omgaat met burgers die ontevreden zijn over de behandeling van hun privacyklachten.

