’Groep 65- tot 69-jarigen bij inenting benadeeld’

Het is voor mij onbegrijpelijk dat er niet eerder is opgemerkt dat een zeer grote groep wordt achtergesteld! Dat is de groep 65-69 jaar. Ik ben zelf 66 jaar en ik vind het bijzonder pijnlijk dat de groep 60-64 jaar veel en veel eerder aan de beurt is voor een vaccinatie. Er zou toch van oud naar jong worden geprikt?

Mijn jongere zussen van 63 en 64 jaar hebben hun vaccinatie al gekregen, evenals veel vrienden en bekenden. Mijn groep krijgt pas eind april een oproep, waarbij van oud naar jong. Ik, als 66 jarige, zal die dus half mei krijgen. Als ik dan probeer een afspraak te maken, ben ik pas eind mei/begin juni aan de beurt. Dat is dus ruim 1,5 maand later dan de groep van 60-64 jaar.

Op de lijst van Rijksoverheid staan nu alle 4 de goedgekeurde vaccins voor 65-69 jarigen. Als het voor mijn groep AstraZenica wordt, wordt de 2e vaccinatie pas na 12-13 weken gegeven. Ofwel, dan is de zomer voorbij.

Eigenlijk ben ik niet alleen verdrietig, maar ook heel erg boos om deze nieuwe strategie.

Paul de Jong, Zandvoort