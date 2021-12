Uitslag Stelling: Optreden tegen haatmails

Een respondent reageert: „Dit heeft echt niks met vrijheid van meningsuiting te maken. Deze lui ontbreekt het aan fatsoen, normen en waarden”. Een andere respondent vindt ook dat het doodwensen van iemand niet vergoelijkt mag worden als ’uiting van opgelopen frustraties’. „Dreigen met een misdrijf kan nooit vallen onder vrijheid van meningsuiting.”

Twee derde van de stemmers vindt het goed dat Koopmans deze doodverwensingen openbaar maakte. Ook D66-leider Sigrid Kaag liet deze week foto’s zien van ’kerstwensen’ met dreigende taal die bij haar thuis in de brievenbus lagen. Een meerderheid van de deelnemers zou het een goed idee vinden als meer publieke figuren hun bedreigers op deze manier zouden ’exposen’.

Een respondent vindt dat Koopmans het over zichzelf afroept. „Waarom zou je als viroloog twitteren? Als je dat niet doet, dan heb je ook geen last van online dreigementen.” Een andere stemmer vindt het juist idioot dat wetenschappers worden bedreigd. „Die hebben het beste met ons voor. Wat een lafbek ben je als je die vanuit je huiskamer bedreigt.”

Driekwart van de respondenten vinden dat justitie elke bedreiging van een publiek figuur serieus zou moeten nemen. Veel respondenten menen dat dreigen met celstraffen en boetes goed zou helpen. „Gooi Facebook plat. Justitie heeft niet de kracht om dit allemaal op te pakken.”

Een grote meerderheid heeft te doen met Marion Koopmans en kan zich voorstellen dat zij veel stress heeft van de doodverwensingen. Een aantal deelnemers vindt echter ook dat de problemen Koopmans en Kaag veel minder groot zijn dan die van Geert Wilders. „Hij wordt al jarenlang bedreigd en daar hoor je nooit iets over.”

Een verklaring voor het dreigende gedrag is volgens het merendeel van de respondenten dat er veel ongenoegen leeft in Nederland. Veruit de meesten maken zich dan ook zorgen over de polarisatie in ons land. Een respondent: „Pak het bedreigen keihard aan, en niet met een ’foei’- gesprekje. Want juist daarmee krijg je steeds meer ongenoegen in de samenleving, dat de polarisatie juist aanwakkert.”

Veruit de meeste respondenten denken dat het zou helpen als communiceren via social media niet meer anoniem zou kunnen. „Het blijft vreemd dat providers hier niks tegen willen doen. Herhaaldelijk blijken het echter laffe toetsenbordridders te zijn. Je zal er maar last van hebben”, vindt een stemmer. „Zet ze gewoon publiekelijk te kijk. En zodra is vastgesteld wie deze ’'held van de dag’ is, dan een fikse geldboete of celstraf.” Een andere stemmer: „Als Facebook ook uitingen van Zwarte Piet herkent en blokkeert, dan kan dit ook met doodswensen en -bedreigingen.”

Daarbij denkt bijna iedereen dat het zou helpen als bedreigers direct worden aangesproken op hun gedrag. De meesten zeggen dat ze dat zouden durven doen Maar een respondent die dit ooit heeft geprobeerd, zegt: „Het aanspreken van Wappies is mij slecht bevallen. Verwijder de trol-accounts, dat zou een stuk schelen.”