’Heeft Martien geen buffer?’

Martien heeft via zijn tv-shows veel geld verdiend en is nog steeds op allerlei ander gebied bezig om in zijn onderhoud te voorzien. Hij had op zijn minst een buffer kunnen opbouwen maar heeft daar kennelijk niet aan gedacht. Veel ondernemers zitten in hetzelfde schuitje en moeten ook zien hoe of het loopt, dus ook onze populaire Martien.

Mevr. Brugman, Lelystad