’NS, besteed je miljoenen beter’

Een paar keer week is die commercial op televisie te zien waarin twee jongedames op elkaar verliefd worden. Zo'n commercial kost toch al gauw een paar miljoen op jaarbasis. Zou het echt nodig zijn om de kijkers te wijzen op het bestaan van treinen die je kunnen vervoeren waarheen je maar wilt?

En is het wenselijk om nog meer klanten te werven terwijl de treinen al meer dan overvol zitten? Vraag is of de NS zich niet gewoon moet bezig houden met waarvoor het hier is. Vraag is ook of die reclamemiljoenen niet beter besteed kunnen worden, aan beveiliging bijvoorbeeld. Conductrices schijnen ook niet meer veilig hun werk te kunnen doen.

David Vesters