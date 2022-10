Uitslag Stelling: ’Voer snel immigratiestop in’

Van januari tot en met augustus dit jaar zijn er 160.000 migranten bijgekomen. De opvang van asielzoekers kraakt en piept in z’n voegen. Inderhaast is onlangs in Noord Groningen een extra noodopvang (Zoutkamp) gerealiseerd om ’Ter Apel’ te ontlasten. Gemeenten blijven ondertussen dwarsliggen om asielplekken te creëren. „Nederland is bomvol. Als we zo doorgaan, klapt de bom en komen er partijen aan de macht die je liever niet hebt”, waarschuwt een voorstander van een migratiestop.

Een andere criticus van het asielbeleid vraagt zich af: „Waar moet Nederland die 160.000 migranten en hun nareizende families bij gezinshereniging huisvesten? En denk ook aan onderwijs, zorg, uitkeringen, etc. Er is nu al een enorm tekort aan leraren en zorgmedewerkers. Daarbij komt dat bevolkingsgroei zorgt voor een groter watertekort en de stikstof-/milieucrisis verergert. Nederland moet harder, strenger worden en niet het liefste land van de EU willen zijn.”

Een enkeling maakt onderscheid in de immigrantenstroom en legt en passant de vinger op de zere plek: „Migranten en asielzoekers zijn twee verschillende zaken. Vluchtelingen en veiligelanders ook. Alleen statushouders zijn ’legaal’ in Nederland. De juridische vreemdelingenindustrie is mede oorzaak van deze ellende. Door telkens maar weer een nieuwe procedure te starten. Daarnaast is het ‘leefgeld’ zo hoog dat ‘vluchtelingen’ dat als een inkomstenbron zien. We zijn veel te aantrekkelijk als land.”

De meeste respondenten zijn voorstander van een veel hardere opstelling ten opzichte van immigratie. Dat houdt onder meer in: „Nederland kan de migratie afremmen door strikt het verdrag van Dublin uit te voeren waarin migranten in het eerste EU-land waar ze aankomen asiel dienen aan te vragen. Het lijkt wel of deze regering alle EU-regels en verdragen strikt wil handhaven behalve dan het verdrag van Dublin”, klinkt het resoluut.

Velen willen direct een migratiestop invoeren en eventuele internationale afspraken en/of verdragen die daarover bestaan zo snel mogelijk afschaffen. „Nederland is vol en immigratie ontwricht onze samenleving al lange tijd”, stelt een tegenstander van asielopvang.

Slechts een kleine groep deelnemers (3%) ziet grote voordelen in de aanwas van onze bevolking door migratie. Zo stelt één van hen: „De migratie moet in betere banen geleid worden. Nederland heeft een groot arbeidstekort en dat gaat groeien de komende jaren. De oplossing ligt in migratie maar dan op een andere manier dan nu gebeurt.”

Deze visie echter wordt niet gedeeld door meeste respondenten. Zeker acht op de tien deelnemers willen dat premier Rutte in Brussel de grote asielproblemen in Nederland aankaart en zich hard maakt om een (tijdelijke) migratiestop in te voeren. Daarnaast moet Nederland in het buitenland veel meer de boodschap uitdragen dat we haast geen vluchtelingen meer kunnen huisvesten, stelt het gros van de deelnemers. Ook zijn de meesten blij dat Marokko nu uitgeprocedeerde asielzoekers terugneemt.