’Tesla-rijder baant de weg voor anderen’

Bezitters van een Tesla rijden helemaal niet op subsidie, ze worden alleen minder uitgemolken door de overheid dan rijders op diesel of benzine.

De overheid maakt dit gebaar om elektrisch rijden te stimuleren. Tesla-rijders doen dus precies wat de overheid wil. Zij steken hun nek uit en maken het mogelijk om een netwerk van laadpunten op te zetten etc. en banen zo een weg voor toekomstige elektrisch-rijders.

Nu zijn Tesla-rijders ineens ook nog schaderijders! Is hierin meegenomen dat Tesla-rijders over het algemeen erg veel kilometers rijden? Helemaal bont maakt een lezer het (WUZ, 9/8) die schrijft dat Tesla-rijders ongeoefende slechte bestuurders zijn: te jonge vertegenwoordigers! Wel, jonge vertegenwoordigers rijden geen Tesla, die is veel te duur. Zij rijden in hybride auto’s en uitsluitend vanwege de lage bijtelling, elektrisch wordt er nauwelijks mee gereden.

In Tesla’s rijden juist veel ondernemers die hard werken, veel kilometers maken en goed weten wat ze doen. Zij zijn succesvol en kunnen zich een Tesla permitteren en ja, dat wekt afgunst op. Wat een zuur land zijn we soms.

Ruurd Epema, Vinkeveen