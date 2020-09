’Jeugd moet nu zich beheersen’

Echter, de onduidelijkheid van het kabinet en RIVM zorgt ervoor dat het vertrouwen in het kabinet en RIVM tanende is. Dat het virus zich onder de jongeren verspreidt is logisch: zij zoeken elkaar op.

Dat het virus zich onder ouderen verspreidt en daarmee de opnames in de ziekenhuizen verhoogt is mede te danken aan de jongeren. Zij zijn twintigers? Hun ouders veertigers? De jongeren zeggen dat zij niet naar hun opa en oma gaan, maar zij wonen thuis of gaan naar hun ouders. Deze ouders gaan naar hun ouders en zo krijgen wij een kettingreactie van besmettingen.

Lieve, jonge mensen, beheers je, jullie tijd komt nog wel. Nu even niet. Net als voor heel veel mensen.

J. van Blitterswijk, Schiedam