’Radio 2 lijkt begin van het einde voor Giel’

In het Nederlandse radio-landschap gaat het een en ander veranderen. Na jarenlang op de voorgrond en in de spotlights gaat Felix Meurders van Radio 2 naar Radio 5, 'Inkel de Kinkel' Jeroen van Inkel gaat op zijn beurt van Radio 5 naar Radio 2. En ook Giel Beelen verkast bij radio Veronica en is vanaf 1 oktober tussen 04.00 en 06.00 uur te beluisteren op Radio 2.

Ik kan me niet voorstellen dat hij op zo'n vroeg/laat tijdstip veel luisteraars aan zich weet te binden. Een teken aan de wand? Het begin van het einde voor Giel? Wordt hij 'kaltgestellt'?

Als dat zo is dan was er wel een charmanter afscheid voor Giel bedacht kunnen worden. Zoveel coulance heeft hij na al die afgelopen tientallen jaren van radiowerk wel verdient.

Jan Muijs

Tilburg