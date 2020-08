Ombudsman: Geen huis, geen geld

Dan krijgt ze een vervelend bericht van de deurwaarder. Hij legt beslag op haar loon, maar houdt geen rekening met de beslagvrije voet: het deel van haar loon waar geen beslag op mag worden gelegd. Om hier verandering in te brengen, moet Samantha haar adres doorgeven. Maar dat kan niet, want op het adres van dit vakantiepark kan ze zich niet inschrijven bij de gemeente. Samen met de deurwaarder probeert ze eruit te komen, maar dat gaat niet soepel. Hij is slecht bereikbaar en als ze contact krijgt, is hij erg kortaf.

Ondertussen moet Samantha het vakantiepark verlaten, want door haar loonbeslag kan ze dit niet meer betalen. Daar staat ze dan: zonder huis en zonder geld. Maar mét een deurwaarder achter zich aan. Ze is radeloos en neemt contact op met de Nationale ombudsman.

Medewerker Evalien komt in actie. Ze belt de deurwaarder en legt uit dat hij een fout heeft gemaakt met de beslagvrije voet. Samantha heeft hier namelijk wél recht op: ook al staat zij niet bij de gemeente ingeschreven, toch kan Samantha aantonen dat ze voortdurend in Nederland verblijft. Ze heeft hier tenslotte een baan. En in dat geval moet de deurwaarder rekening houden met de beslagvrije voet.

Aan de deurwaarder vraagt medewerker Evalien of hij met terugwerkende kracht de beslagvrije voet wil toepassen en het te veel ingehouden geld zo snel mogelijk kan terugstorten. Met tegenzin stemt de deurwaarder in. En dan komt er schot in de zaak: binnen 48 uur heeft de deurwaarder alles geregeld en staat het geld bij Samantha op de rekening. Wat een opluchting! Samantha is enorm blij dat Evalien haar zo goed heeft geholpen, zonder haar was ze nog verder in de problemen gekomen.

Inmiddels gaat het een stuk beter met Samantha. Ze heeft weer financiële ruimte en woont nu bij haar zus. Haar grootste zorgen zijn eindelijk voorbij.

Wij vinden dat deurwaarders zorgvuldig hun werk moeten doen en de beslagvrije voet moeten respecteren. Mensen die voortdurend in Nederland verblijven, hebben recht op deze beslagvrije voet. Ook als ze dakloos zijn, wonen op wisselende plekken of op een plek waar je je niet kunt inschrijven. Daar zetten wij ons bij de Nationale ombudsman voor in.

*Gefingeerde naam