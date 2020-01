D66-beloftes zonder waarde

Donderdagavond 28 november moest er op het ministerie van Justitie en Veiligheid ineens weer hard gewerkt worden. Deze krant was op het spoor gekomen dat de hoogste ambtenaar, secretaris-generaal Siebe Riedstra, zou opstappen. Navraag aldaar zorgde opnieuw voor een schok in de organisatie, omdat veel mensen er nog niet van wisten. Riedstra had het die dag aan een select gezelschap van vier mensen laten weten, waaronder twee ministers. Wie was het lek? Het onderlinge vertrouwen op het departement kreeg opnieuw een knauw.