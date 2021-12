’Spaartaks eerder hervormen’

De vermogensrendementsheffing wijzigen kan heel simpel door het fictieve rendement op 0% te stellen. De ca. 60.000 gedupeerden die bewaar tegen de spaartaks hebben gemaakt voor de jaren 2017 en 2018 hebben recht op compensatie. Maar ook voor de jaren voor 2017 en na 2018 moet er gecompenseerd worden. Bovendien hebben niet alleen de bezwaarmakers recht op compensatie, ook andere gedupeerden moeten geld terug krijgen.

Het fictieve rendement waarmee de Belastingdienst de afgelpen jaren spaartegoeden belastte, was pure diefstal. En de redenatie dat de spaartaks pas in 2025 hervormd kan worden, is klinklare onzin.

Rob Vermeulen, Gouda