Door schade en schande wordt men niet wijzer in de politiek

Door Annemarie van Gaal Kopieer naar clipboard

Ⓒ Matty van Wijnbergen

Een paar weken geleden was minister Karien van Gennip te gast bij de talkshow WNL op Zondag. Op vrijwel iedere vraag van presentator Rick Nieman antwoordde ze op dezelfde wollige manier. Over het terugdringen van de stroom asielzoekers was haar antwoord dat we daar met elkaar „een antwoord op moeten vinden” en dat we daar „met elkaar het gesprek over moeten willen voeren.” Tuurlijk, praten.