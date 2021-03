Brief 1 ’Nu krijgen alle jongereren de schuld’

Ik ken ze niet in mijn omgeving. In ons dorp, en omliggende dorpen, wordt zelfs nooit preventief gefouilleerd. Uit welke stad of wijk komt dan de jeugd? Nu worden alle jongeren aangesproken op hun gedrag terwijl het een geslecteerd gezelschap moet zijn. Iedereen weet het, maar je mag het niet zeggen, want dat is discriminatie. Helaas dan maar generaliseren en geven we alle jongeren de schuld. Ook dat is 2021.

Johan

Tubbergen

