Ombudsman: Onbetaalde boetes? Grote gevolgen

Het blijkt dat Rob nog een celstraf heeft openstaan van 58 dagen en nog een verkeersboete van € 1.230,- moet betalen. Omdat Rob de boete niet wil of kan betalen, wordt de bestelbus ’buiten gebruik gesteld’. Dat betekent dat de politie het voertuig meeneemt naar een locatie van de Nationale Politie. Rob gaat de cel in en Henk is zijn bestelbusje kwijt.

Henk baalt behoorlijk van deze situatie. Gelukkig mag hij de pakketjes - na wat rondbellen - uit zijn bestelbus ophalen. Pas nadat hij de boetes van Rob en de sleep- en stallingskosten betaalt, mag hij zijn bestelbusje meenemen. Nu maar zien of hij het geld van Rob terugkrijgt. „Ik ben toch geen incassobureau van de overheid?!”, vraagt Henk zich hardop af.

CJIB

De Nationale ombudsman onderzoekt de zaak. Bij openstaande boetes mag het CJIB de politie opdracht geven om iemands auto tot vier weken buiten gebruik te stellen. Als diegene zelf geen auto op zijn naam heeft staan, maar wel rijdt in andermans auto, kan dát voertuig worden ingenomen. Dan moet het wel gaan om een soortgelijk voertuig én moet de schuldenaar vrij het voertuig kunnen gebruiken.

De vraag is of Rob in dit geval de bestelbus van Henk vrij mocht gebruiken. Mocht Rob met de auto doen wat hij wilde? Het lijkt er niet op. Daarom was de buitengebruikstelling in dit geval misschien niet toegestaan volgens de wet. Daarnaast keek de ombudsman naar de behoorlijkheid van de maatregel. Henk wist niets van de boetes van Rob en kon daar ook niet van weten. En hij had de bestelauto hard nodig voor werk. Daarom vond de ombudsman de buitengebruikstelling in dit geval niet behoorlijk.

Stappen

Omdat er meer van dit soort zaken waren, heeft de ombudsman gesproken met de politie en het CJIB. Belangrijk is dat vóór of direct na een buitengebruikstelling goed gekeken wordt of alles wel volgens de wet en behoorlijk is. Sinds Henks zaak zijn daar gelukkig al stappen in gezet. De ombudsman vertrouwt erop dat het CJIB en de politie hun rol nu goed invullen, maar zal in actie komen als het een keer misgaat.

*niet de echte naam