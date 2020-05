Brief 2 ’Pleidooi Plasterk verrassend’

Hij heeft wel gelijk. Het hele linkse politieke circus bestaat uit bijna allemaal milieufanaten, die met klimaatgoeroe Nijpels in de aanleg van zonnepanelen, windmolens en biocentrales zitten, zij worden na dit bericht onwel.

Waarom hebben wij van meneer Plasterk niet eerder gehoord dat kernenergie veel zuiniger en schoner is dan alles wat zijn kompanen Samsom en Timmermans in Brussel tegen beter weten in blijven verdedigen?

Zelfs het GroenLinks bolwerk, de stadstaat Amsterdam, gooit nog steeds honderden miljoenen aan belastinggeld over de balk om het onzinnige plan te verwezenlijken de grootste biocentrale van Europa te bouwen, terwijl het algemeen bekend is dat de uitstoot zelfs in vergelijking met aardgas, vele malen slechter is.

Ik neem het meneer Plasterk zeer kwalijk dat hij er nu pas mee komt, want niemand kan mij wijsmaken dat hij dit gisteren heeft bedacht. Ik geef het hem wel na, dat hij toch de moed heeft opgebracht om het ons te melden.

Rob vd Broek, Amstelveen

