’Gasloos nu een dure grap’

Binnenland

Agente in gezicht geslagen bij onrust Schilderswijk

Een agente is donderdagavond in haar gezicht geslagen bij ongeregeldheden in de Schilderswijk in Den Haag. Ze raakte lichtgewond en „maakt het naar omstandigheden redelijk goed”, meldt de politie vrijdag. De dader, een 20-jarige Hagenaar, is meteen overmeesterd en gearresteerd.