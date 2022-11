Premium Het beste van De Telegraaf

Fotojury Qatar strenger dan van ’Het perfecte plaatje’

Door Jeroen Kapteijns

Door de vreemde timing van het WK 2022 – midden in het seizoen – is twee weken voor de openingswedstrijd nog weinig van WK-koorts te merken. Achter de schermen wordt echter op allerlei gebieden druk gewerkt om goed beslagen ten ijs te komen in het bloedhete woestijnstaatje. Bondscoach Louis van Gaal piekert zich suf over welke 26 internationals met hem het vliegtuig in zullen stappen, in Qatar wordt de laatste hand gelegd aan het oergezellige containerdorp annex supportersaccommodatie in de woestijn en ook de Telegraaf-verslaggevers die afreizen werken koortsachtig aan hun voorbereidingen. Het bureaucratische accreditatieproces voor verslaggevers doorlopen is immers geen sinecure en het met afstand heetste hangijzer daarbij is: de foto.