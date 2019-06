Brief 2: ’NL-alert geeft vals gevoel van veiligheid’

Om te beginnen gaan zowel NL-alert als het 112-systeem uit de lucht bij een grote calamiteit vanwege stroomuitval en overbelasting.

Er heeft nog nooit een testbericht van NL-alert goed gewerkt zelfs terwijl het systeem getest werd onder een goed werkend telefoon- en elektriciteitsnet. Ook de inhoud van de berichten zal onbruikbaar zijn in veel gevallen.

In de eerste uren van een grote ramp is de situatie vaak onoverzichtelijk en is onduidelijk wat er precies aan de hand is, laat staan dat er goede adviezen gegeven kunnen worden. Een geruststellende gedachte is wel dat we heel goed zijn in het ’met grote voortvarendheid’ instellen van een ’onafhankelijk’ onderzoek hoe het toch zo fout heeft kunnen gaan.

Bert Neut, Enschede

