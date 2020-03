Uitslag Stelling: Forse boete voor egoïsme

Dat mensen er afgelopen weekend massaal op uit trokken om van het lenteweer te genieten, wekte veel ergernis op bij de respondenten. „Asociaal dat mensen zich niet aan de richtlijnen houden en nog steeds stoer roepen dat het maar een griepje is”, klinkt het. Blijkbaar kunnen Nederlanders niet luisteren en zijn er strengere maatregelen nodig, luidt de conclusie. „Sluit stranden, wegen en bossen af. Maak zichtbaar dat deze plekken nu ’no go area's’ zijn. Beboet mensen die zich er niet aan houden met 250 euro en steek dat geld in de zorgsector”, zegt iemand.

Maar liefst 86 procent meent dat er flinke bekeuringen moeten worden uitgedeeld aan mensen die geen afstand houden en in groepen naar buiten gaan. „Als je een Nederlander in zijn portemonnee treft, reageert hij wel”, stelt iemand. Het niet opvolgen van de restricties is niet alleen levensgevaarlijk voor de kwetsbare groepen, maar ook respectloos richting degenen die zich kapot werken, luidt de mening. „De overheid trekt tientallen miljarden uit voor steun. Is het dan zo moeilijk om daar iets voor terug te doen, ook voor alle mensen die zich nu uit de naad werken om de onbenullen, of de gevolgen van hun gedrag, te redden?” Velen benadrukken dat dit een crisis is en geen vakantie. „Thuisblijven met alle luxe waarmee wij in de huidige maatschappij zijn omringd, moet toch niet zo moeilijk zijn? Mensen zijn verwend, egoïstisch en arrogant”, meent een respondent.

Een contactverbod zoals in Duitsland zou volgens veel deelnemers kunnen werken. „De maatregelen die in Duitsland zijn getroffen waardoor personen nog maar met z’n tweeën in het openbaar bij elkaar mogen zijn, lijken me een goed voorbeeld van hoe een lockdown kan worden voorkomen.” Bijna de helft van stemmers wil namelijk vooral geen lockdown. „Met boetes pak je alleen de mensen die zich niet aan de regels houden. Bij een totale lockdown zijn we allemaal de dupe.” Een net iets grotere groep vreest dat het volledig op slot zetten van het land de enige redding kan zijn. „Lockdown invoeren. Er is nu geen verbod, alleen een advies, dat maakt handhaven onmogelijk.” En: „Een complete lockdown kan nog iets veranderen. Mensen luisteren anders niet en spelen met de levens van anderen.”

Menig deelnemer vindt dat de Nederlandse regering vanaf het begin strenger en duidelijker had moeten zijn: „De overheid is te laks. Ja, de scholen zijn dicht maar het is niet echt nodig aldus het RIVM. Waarom zou je dan niet met je vrienden in het park afspreken? Een potje voetballen? Thuis speelmiddagen houden voor alle vriendjes uit de klas?”

Toch is er wel degelijk hoop, denkt ruim de helft. Als we nu even heel streng voor onszelf zijn kan een dramatische situatie zoals in Italië in Nederland nog worden voorkomen, denkt ruim de helft. Sommigen zien het somber in: „Maatregelen komen te laat. Het resultaat van afgelopen weekend zullen we over twee weken wel zien.” Iemand anders:„We gaan het allemaal krijgen. dus laten we vooral voorkomen dat we niet tegelijkertijd besmet raken en de zorg niet overbelasten.”