Lachen om luchthandel

Het is een soort feestwinkel voor millennials, maar dan met lachballonnen in plaats van scheetkussens. De nering werd deze week geopend door een ondernemer met een bijzonder gevoel voor humor, al dan niet ontsproten vanuit een van zijn eigen ballonnetjes.

Waarom kan dat lachgas niet gewoon verboden worden? Nu meteen, riep ze boos tegen de televisie. Omdat alles in dit land wordt doodgepolderd schat, antwoordde ik met tranen in de ogen. Wat denk je nou. Dat gaat zomaar niet!

Den Haag wil eerst weten wat de gezondheidsrisico’s zijn als je een kleine minuut je hersenen berooft van zuurstof. Terwijl je dat toch op je vingers kunt natellen. Althans: als je dan nog kunt tellen. Den Haag wil eerst praten met de ’lachgasindustrie’, die bij mijn weten bestaat uit wat jongens met bakfietsen vol ampullen, een paar groothandelaren op schimmige bedrijventerreinen plus één winkelier in Venray met een bijzonder gevoel voor humor.

Dat zullen kolderieke gesprekken worden.

Alsof daarmee nog niet genoeg om de hete brij wordt heengedraaid, is Den Haag gebonden aan EU-wetgeving waarin lachgas als genotsmiddel en niet als geneesmiddel wordt omschreven. Rest de gemeenten niets anders dan de Algemene Plaatselijke Verordeningen aan te passen in de hoop de overlast te beperken.

In Venray zien ambtenaren echter tandenknarsend toe hoe de winkelier door de mazen van de regelgeving glipt. Er is geen overlast, want de lege ampullen belanden niet op straat. Er is toezicht: er mag alleen in de winkel worden gebruikt en er wordt niet verkocht aan jongeren onder de achttien jaar.

Een landelijke lachgasverbod? Dat duurt nog wel even, grinnikte ik.

’Valse lucht’ heet de winkel in Venray, een passende benaming voor deze luchthandel. Buiten de winkel staat een bord: ’Opruiming. Op = Op’, waar ik ook om kon lachen. De Hollandse koopmansgeest van de uitbater blijkt uit de tekst op zijn winkelruit. ’Vijf euro per ballon’. Drie ballonnen inclusief een drankje naar keuze 12,50 euro’. Ook bezorgt hij aan huis met zijn ’Feest Taxi’.

Schadelijk? Geen vuiltje aan de lucht, preekte de winkelier voor zijn eigen lachgasparochie. „Het ligt er aan hoeveel je gebruikt. Als iemand in de kroeg zit en in anderhalf uur vijftig bier opdrinkt dan is dat denk ik ook niet slim. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je doet.”

Vijftig bier in anderhalf uur? Ik proestte het uit. In Limburg worden de grenzen van het menselijk innamevermogen verkend.

Ze grimlachte als een boerin met kiespijn. Daar heeft de tandarts wel iets voor, zei ik tegen haar. Zo’n maskertje over je neus met…

Juist.