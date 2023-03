’Bachmoet moet overleven’

Een aanvallende vijand die steeds meer troepen inzet om een bepaald steunpunt of gebied in handen te krijgen, tegen een verdediger in het reeds verwoeste gebied, die de tegenstander steeds opnieuw verliezen toebrengt en daarmee de opmars vertraagt en verwoesting van andere gebieden voorkomt. Het is te hopen dat de Wagner-bendes daar volledig worden weggevaagd en hun oorlogsmisdaden worden gewroken. Dat is nodig voor het moreel van de Oekraïense soldaten.

L.J.J. Dorrestijn