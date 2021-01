Uitslag Stelling: Voorrang acute zorg terecht

Het kan de respondenten niet snel genoeg gaan. „Vaccineren betekent meer vrijheden. Weer even een terrasje pakken en winkelen, heerlijk, ik kan niet wachten”, reageert iemand.

„Het is de hoogste tijd”, verzucht een ander. „Dat eindeloze gepraat moet maar eens afgelopen zijn en omgezet worden in daden. Al dat geklets en langs elkaar heen werken de afgelopen periode, wat een beschamende vertoning! En dat in een noodsituatie.”

Deze respondent is niet de enige die zich de afgelopen weken ergerde aan het zwabberende vaccinbeleid van het kabinet. 57% van de deelnemers geeft aan dat de vaccinstrategie zijn of haar mening over dit kabinet negatief heeft beïnvloedt.

„Het is werkelijk van de zotte om te zien en horen hoe slecht georganiseerd het is gegaan. Al weken weten ze dat er vaccins aankomen, zorg dan dat je de distributie, administratie en aanpak voor elkaar hebt. Zorg voor een draaiboek. Zorg zelfs voor 2 of 3 draaiboeken als de diverse vaccins een andere aanpak vereisen. Daar is tijd genoeg voor geweest.”

Veel respondenten (71%) vinden dat coronaminister De Jonge in deze het boetekleed moet aantrekken. En 53% is het zelfs met PVV-leider Wilders eens dat de minister het beste kan opstappen. „Zoals met alles, is dit kabinet ook hier weer te laat”, reageert iemand. „Je moet durven handhaven en de regie durven pakken. En anders moet je opstappen.”

Toch zijn er ook stellingdeelnemers blij dat ons land een afwachtende houding heeft aangenomen wat betreft het vaccineren. „Ik ben blij met de zorgvuldigheid van ons kabinet. We zitten niet te wachten op een ceremonieel begin of chaos tijdens het vaccineren. Andere landen gaan nu ineens ook hun strategie wijzigen”, ziet een respondent. „Ik word doodmoe van dat blablabla eigenwijze geitenwollensokken popiejopie volk dat zich de titel amateur viroloog toedicht”, reageert ook iemand. „Beter voorzichtig en gedegen dan symbolisch haantje de voorste willen zijn.”

„Wat een gezeik over een paar dagen eerder of later, voor hetzelfde geld was er helemaal geen werkend vaccin gevonden. Laten we zorgvuldig en doordacht handelen”, stelt een ander.

Dat het acute zorgpersoneel nu ook voorrang krijgt bij vaccinatie, juicht het overgrote deel van de stellingdeelnemers (90%) toe. Meerdere respondenten stellen het ook geen probleem te vinden dat ze daardoor zelf wellicht wat langer op een vaccin te moeten wachten. „Ik vind het volkomen terecht dat het zorgpersoneel nu voorrang krijgt. Ik ben zelf boven de 65 maar heb er vrede mee dat werkende mensen voorrang krijgen. Ik wacht rustig af”, aldus een geduldige respondent.

„Dat is toch het meest logische, om de zorg overeind te houden? Daar zijn toch ook alle coronamaatregelen voor geweest, net als de lockdowns”, schrijft iemand. „Gelukkig is op de valreep de juiste beslissing genomen. Bij de EHBO leer je dat je eerst voor jezelf moet zorgen voor je een ander kunt helpen. Evenzo in het vliegtuig met de zuurstofmaskers. Eerst jezelf, dan je kinderen. Zonder personeel geen zorg.”