’Poldermodel is uitweg voor de stikstofcrisis’

Boeren blokkeren de snelweg tijdens een eerdere actie. Het CDA ziet liever de dialoog - en dan niet met de politie. Ⓒ ANP

De CDA-Kamerleden Geurts en Von Martels maken zich zorgen over de manier waarop politiek, boeren en burger tegenover elkaar staan in de stikstofcrisis. Ze doen een oproep om uit de ’schuttersputjes’ van het eigen gelijk te klauteren. ,,Het poldermodel is harder nodig dan ooit.”