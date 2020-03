’Ouders dupe ziekmelding leraren’

Niet dat ze besmet zijn, maar uit voorzorg. Deze actie zal binnen de kortste keren zich over heel het land uitspreiden. Beschouw het als een ultieme manier om te staken. Hun ziekmelding is natuurlijk pedagogisch verantwoord. Maar ouders moeten zich in allerlei bochten manoeuvreren om dit gedrag van leerkrachten op te lossen.

K. Laheije