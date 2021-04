’Grote klas niet te doen voor leraar’

Aangezien de manier van lesgeven heel anders is dan 40 jaar geleden, zou het onderhand eens tijd worden. Door te grote groepen waarin óók nog de nodige kinderen zitten die een speciale aanpak nodig hebben, is het voor een leerkracht bijna niet meer te doen. En dan is men verbaasd als vaardigheden zoals taal, rekenen en schrijven niet voldoende worden beheerst. Maar ja, het beroep is gedaald in aanzien omdat alleen de negatieve kanten worden belicht. De voldoening die het geeft als je merkt dat de kinderen iets hebben geleerd en zich prettig en veilig voelen, wordt niet genoemd.

M. van Beers, Riethoven