Brief 3 ’Werkgever moet zorgen voor personeel’

De werkgever moet het beste voorhebben met zijn medewerkers. Jarenlang staat de veiligheid binnen een bedrijf hoog genoteerd. Maar dan begint het gedoe, bonden en advocaten vallen over elkaar heen om in het kader van de grondwet en andere regels ervoor te zorgen dat de werkgever willens en wetens zijn gezonde en gevaccineerde werknemers bloot moet stellen aan een dodelijk virus vanwege ongevaccineerde medewerkers. De wereld op z’n kop, hoe krijgen we anders het coronavirus eronder?

Peter Borst, Beverwijk

