’Kunstmuseum Almere wordt fiasco’

Nu is er weer een bedenkelijk plan bedacht voor een kunstmuseum. De Floriade was niet het enige financiële debacle in de afgelopen jaren want er was ook nog zoiets als het ondergrondse afzuigsysteem voor afval dat miljoenen heeft gekost en nooit gewerkt heeft. En dan wil de gemeenteraad ondanks het Floriade debacle van 2022 nog even vele miljoenen aan gemeenschapsgeld uitgeven voor een project waar de Almeerse burger niet op zit te wachten. Waar de Almeerse burger wel op zit te wachten is meer politie op straat, het frequenter legen van de normale ondergrondse vuilcontainers in de wijken waardoor het vuil niet dagen naast deze vuilcontainers op straat blijft liggen en betere bereikbaarheid van wegen in en rondom Almere. Maar wordt de Almeerders wat gevraagd? Helaas is het antwoord ’nee’. De verkwisting van belastinggeld gaat gewoon door, dat zou eigenlijk van hogerhand gestopt moeten worden. Dit is echt te gek voor woorden!

M. Bruin, Almere