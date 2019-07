’Leraar heeft vrijaf nodig voor herstel’

Een basisschoolleerkracht werkt net als een ambtenaar officieel 1659 uur per jaar. In de praktijk veel meer. Het zijn standaard werkdagen van 9 uur en zelfs meer bij schoolkampen, ouderavonden, musicals, vergaderingen, nascholing, etc. Overuren worden niet uitbetaald zoals bij ambtenaren. Een leerkracht verdient zelfs 30% minder dan hbo’ers in andere beroepen.

Een leerkracht gaat níet gelijk met de kinderen naar huis en heeft níet zoveel vakantiedagen als de kinderen hebben. Officieel heeft een leerkracht net zoveel vakantiedagen als een ambtenaar. Hoezo moet de onderbetaalde en onbetaald overwerkende leerkracht daarvan dagen inleveren? Door de intensieve lesuren met daarvoor en daarna nog vele taken ben je als leerkracht tegen de vakantieperiode totaal opgebrand.

Ik ben 60+’er en werk fulltime in het basisonderwijs. Ik nodig iedereen die mij mijn (bijkom)vakanties willen laten inleveren uit om een week zonder zeuren mijn werk te komen doen. En je daarna niet ziek melden op je steriele kantoorbaantje met airco omdat je kapot bent, hoor!

Chris Wiets, Soest