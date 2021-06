Iedereen is zwak en zielig en heeft een trauma

Weet je wie getraumatiseerd is? Iedereen. Zet de tv maar eens aan of sla een krant of tijdschrift open. Toen de Deense voetballer Christian Eriksen een paar weken geleden bezweek op het veld tijdens een EK-wedstrijd en de wedstrijd daarna doorging, spraken tv-commentatoren hun onbegrip uit over deze beslissing. Niet omdat die simpelweg ’ongepast’ was, maar omdat zijn medespelers ’zwaar getraumatiseerd’ zouden zijn. Maar uiteraard hadden niet alleen de spelers het zwaar. Want de mensen die tv keken, waren ook ’getuigen’. Hoe verwerkt Denemarken dit trauma?, zo luidde het commentaar.