Brief 3: ’Ollongren deel van woningprobleem’

Door de hoge belastingen die woningcoöperaties moeten betalen voor ieder huis is er geen geld meer voor het bouwen van sociale huurwoningen en gemeenten zijn al jaren blut door het overhevelen van overheidstaken door kabinet Rutte naar de gemeenten (WMO etc).

Meer dan 40% woningzoekenden zijn statushouders die recht hebben op een huis waardoor er geen huizen overblijven voor andere woningzoekers.

Wanneer gaan we inzien dat het niet asociaal is om te zeggen dat dit land letterlijk overvol is! Je kunt niet meer dan je best doen en dat hebben we gedaan. Nu de beurt aan andere EU-landen die weigeren vluchtelingen op te nemen maar wel genieten van EU-subsidies.

Oplossing? Bij weigeren stoppen met subsidieuitkeringen!

Marou-Duyvelaar-Janssen, Middelburg

