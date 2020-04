’Geen ouderenuurtje meer’

De openingstijd vanaf 7.00 uur is verschoven naar 9.00 uur. Maandagochtend stond ik met meerdere centrumbewoners voor een gesloten deur en moesten we onverrichter zake, een aantal met rollator, terug naar huis. Op een rustige tijd je boodschappen doen is er dus niet meer bij.

De klantenservice van AH deelde desgevraagd mede dat er te weinig animo was voor het ’ouderenuurtje’. AH had toch kunnen weten dat het dan niet druk zou zijn, dat was toch de bedoeling? AH stelt economisch gewin boven ’coronaveilig’ boodschappen doen voor ouderen.

H. van Overveld,

Roosendaal