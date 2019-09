’Meer opwarming door verstedelijking’

De intensieve land- en veeteelt moet inkrimpen, bouwprojecten liggen stil vanwege de stikstofnormen.

Woningbouw moet er komen, maar helpt dat dan het milieu? In al die huizen komen mensen te wonen, die zich in de meeste gevallen per auto moeten verplaatsen. Met alle uitstoot van dien.

Het platteland wordt veranderd in een stenen oppervlakte. Als je per fiets, vanuit de polder het stedelijke gebied inrijdt, voel je de warmte op je afkomen. Daar heb je geen ingewikkelde apparatuur voor nodig.

Waren we de klimaatdiscussie niet juist begonnen vanwege de opwarming van de aarde?

Joke van Leeuwen, Amersfoort