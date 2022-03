’Alleen krachtige reactie maakt indruk op Poetin’

Wat gebeurt er in godsnaam onder onze ogen? Poetin gaat er van uit dat hij van de NAVO weinig te duchten heeft want hij kan onder de ogen van de NAVO en de Westerse wereld gewoon zijn gang gaan met het vermorzelen van Oekraïne.

Het ondoelmatige theedrinken bij elkaar van Westerse wereldleiders, de heilloze en dure vergaderingen van de organisaties die de wereldvrede zouden moeten waarborgen, zijn door het veto-recht volkomen zinloos en worden daardoor ook besluitenloos!

De NAVO wordt nu pas wakker maar gezien haar verwaarlozende beleid in het verleden vraag ik mij af of men wel opgewassen is tegen enige agressie van de kant van Rusland want een volwaardig NAVO-pact bouw je niet zomaar op want dat heeft zijn tijd nodig en tijd hebben we niet helaas!

Ik vrees dan ook dat Poetin als hij de kans krijgt de NAVO ook elders zal uitdagen en provoceren want hij heeft van de NAVO geen hoge pet op en daar zullen we wel degelijk rekening mee moeten houden dus alleen een krachtige reactie ( geen stoere taal) maakt op hem indruk en voor die opgave staan we denk eerder dan men vermoedt en dat zal niet meevallen, vrees ik !

M. van den Berg, Den Haag