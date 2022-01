De Britten hebben Andrew al veroordeeld

Royals

Schikking Epstein openbaar: Giuffre kreeg half miljoen, prins Andrew niet genoemd

Zedendelinquent Jeffrey Epstein heeft Virginia Giuffre in 2009 een half miljoen dollar (ruim 443.000 euro) betaald om haar aanklacht tegen hem in te trekken. In het document, dat maandag door een rechtbank in New York openbaar is gemaakt, wordt de Britse prins Andrew nergens expliciet genoemd.