Uitslag Stelling: Te lange terugverdientijd

Zonnepanelen, warmtepomp, van het gas af en isoleren; de kosten voor dit soort aanpassingen aan woningen zijn toch hoger dan de opbrengst uit een lagere energierekening. Dit berekende het Centraal Planbureau voor de Leefomgeving.

Veel respondenten geven aan dat ze het spaargeld dat ze hebben al moeten stoppen in het onderhouden van hun woning. Iemand merkt op: „In Den Haag denken ze blijkbaar dat iedereen 30K heeft liggen om zijn huis mee te verduurzamen.”

Vooral huurders hebben het nakijken, zo vindt iemand: „Huurwoningen worden niet aangepast, tenzij je akkoord gaat met een riante huurverhoging. Met daarbij de kanttekening dat de huren de afgelopen jaren al exorbitant zijn gestegen.”

D66 vindt dat het duurzaam maken van een woning even veel moet opleveren als dat het kost en vindt dat de overheid over de brug moet komen.

Met dat principe is maar een derde van de deelnemers het eens. Driekwart vindt dat nu het crisis wordt, de prioriteit helemaal niet moet liggen bij het investeren in duurzaamheid van woningen.

Een aantal stemmers vindt het onbegrijpelijk dat Nederland ’van het gas af' moet. „Waarom moet dat? Gas is schoon, het is goedkoop en er is genoeg van”, reageert iemand. „De Duitsers gaan er zelfs juist nu -met subsidie- vol voor.” Iemand anders merkt op dat het ontmantelen van het gasnet de grootste kapitaalvernietiging uit de Nederlandse geschiedenis is.

De drang om te verduurzamen komt voort uit het Energieakkoord waarin staat dat in 2050 alle woningen klimaatneutraal moeten zijn. Dat is volgens een miniem deel van de deelnemers een haalbare kaart. „Niemand doet hieraan mee, alleen de Nederlandse regering.” Een aantal van hen suggereert dat het beter is geld te investeren in waterstof- of kerncentrales dan in windmolens en warmtepompen.

Een beter idee vinden de meesten om alle nieuwbouwwoningen energieneutraal te bouwen. „Voor oudere woningen is energieneutraal verbouwen helemaal niet mogelijk”, zo denkt een respondent. „Energieneutraal nieuwbouwen is al goed genoeg." Anderen merken hierbij op dat het niet de consumenten maar de grote bedrijven en het vliegverkeer zijn die de meeste uitstoot veroorzaken.

Toch heeft een flink deel van de stemmers al geïnvesteerd in het duurzamer maken van de woning. Zonnepanelen zijn daarbij het populairst. Een kwart zegt deze al op het dak te hebben. Nog eens een flink deel zegt ze wel te willen hebben. Een aanrader, zo vinden deelnemers. „Een prima investering. Ik lever terug aan het elektriciteitsnet, zodat mijn rekening laag blijft.” De warmtepomp blijkt stukken minder populair. Samengevat: „Is duur, maakt herrie en werkt niet goed.”

Daarom is waarschijnlijk meer dan de helft van de respondenten niet van zins de woning te verduurzamen. Deze stemmer leeft ook liever in het nu: „Als je ouder bent ga je dat echt niet doen voor de bewoners na jou. lk wil ook weleens een keer lol hebben van mijn geld.”