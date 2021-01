’Simpele logica DNB’

Bekijk ook: Niet nog meer lasten voor huiseigenaren

Woningeigenaren kunnen met de stijging van de waarde van hun huis vermogen opbouwen en huurders niet. Zo zou je ook kunnen stellen dat een auto over het algemeen eerder op de plaats van bestemming is dan een fietser en daarom belasten we de automobilist met een extra autobelasting onder het mom: moeilijker willen we het niet maken wel simpeler!

R.L. van Hasselt, Gieten