’Seksuele voorlichting draait om tolerantie’

Zelf val ik binnen dit spectrum en ben aseksueel en aromantisch. Ik voel vrijwel geen vertegenwoordiging, maar hoe erg is dat eigenlijk? Ik heb in mijn jeugd de ruimte gekregen te ontdekken wie ik was en mijn omgeving heeft mij geaccepteerd om wie ik ben. Is dat niet eigenlijk gewoon waarom het draait? Is het écht nodig om zo diep op de materie in te gaan? Moeten kinderen al op jonge leeftijd tot in detail horen over wat je met een penis en vagina kunt doen? Wat termen als pijpen en beffen betekenen? Wat heeft een basisschoolkind aan seksuele diversiteit? Een kind heeft mij ooit gevraagd waarom ik geen vriendin had en ik heb het simpel gehouden met een antwoord ’Ik hou niet zo van relaties’. Meer hoeft een kind ook niet te weten.

Seksuele voorlichting zou in mijn ogen moeten draaien om grenzen aangeven en elkaar te accepteren en steunen in wie jij wilt zijn en elkaar de ruimte te geven jezelf te leren kennen en dit pad te kunnen verkennen. Dit hoeft niet eens perse altijd om een seksuele oriëntatie te gaan, het kan ook om een hobby, levensstijl of iets heel anders zijn dat afwijkt van de norm. Je moet kunnen zijn wie je wilt zijn, zolang je er geen anderen pijn mee doet of kwetst. Zo simpel kan het zijn, of denk ik nu te simpel?

Ken Beimer, Oldenzaal