’Kinderopvang niet meer te betalen’

Voor iemand die full-time werkt betekent dit €500 per maand meer. Dit betekent met een goede baan ongeveer €3000 en na aftrek van toeslag ongeveer €2300 netto. Dus werken loont absoluut niet meer.Velen zullen kinderopvang volgend jaar moeten opzeggen en minder gaan werken, want de kinderopvang kost in veel gevallen meer dan men verdient, Waarom is dit in de Scandinavische landen en in België wel goed geregeld.

Riek Kerkhof-Willems,

Bunnik